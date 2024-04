Citroën AMI celebra i 50 anni del cubo Rubik’s: le due icone si incontrano alla Milano Design Week

Dal 15 al 21 aprile, in occasione della Milano Design Week, il cubo Rubik’s, il rompicapo per antonomasia, il gioco più giocato al mondo, che grazie al suo appeal senza tempo, alla sua affascinante complessità e al suo design iconico ha saputo conquistare un insostituibile spazio nella cultura pop internazionale e intergenerazionale, riveste con i suoi inconfondibili colori - giallo, arancione, blu, verde, rosso e bianco - Citroën AMI - 100% ëlectric, un gioiello di mobilità capace di interpretare e risolvere in maniera contemporanea e innovativa le nuove esigenze di spostamento e di impatto ambientale, distinguendosi per il suo carattere anticonformista, l’originale design e la sua capacità camaleontica di interpretare infinite personalizzazioni.

Due grandi passioni della Generazione Z e Alpha che per la prima volta si incontrano per le strade di Milano e nella speciale Maison Citroën in Coin Milano 5 Giornate per celebrare insieme i primi 50 anni del cubo inventato da Ernő Rubik, che dal lontano 1974 non ha mai smesso di coinvolgere e appassionare le menti curiose di tutto il mondo.

Grazie a Citroën AMI, Rubik’s si immergerà nel caotico traffico milanese trasportato da un veicolo “personalizzato” sostenibile, audace e originale, pensato per la mobilità green urbana e con cui condivide l’animo pop, la creatività del design e il piacere della sfida nel trovare sempre nuove soluzioni: ci sono, infatti, molteplici modalità per risolvere il cubo di Rubik’s e ci sono molteplici possibilità per risolvere il problema del traffico, dell’inquinamento, del parcheggio, della sicurezza sulla strada.

Una Citroën AMI - 100% ëlectric brandizzata Rubik’s, sarà esposta nella Maison Citroën in Coin Milano 5 Giornate in un’area allestita con “cubi” di tutti i tipi, epoche e dimensioni e dove sarà possibile sabato 20 aprile, durante un evento aperto al pubblico, incontrare Carolina Guidetti, campionessa italiana di speedcubing, star sui social da milioni di followers e brand ambassador di Rubik’s, e con lei cercare di risolvere il cubo in tempi record.

Le dichiarazioni di Alessandro Musumeci, Direttore Marketing Citroën Italia:

“Cosa c’è di più popolare e allo stesso tempo audace del cubo di Rubik? Un oggetto iconico che mantiene il suo fascino da oltre cinquant’anni. Popolarità e audacia, oltre alla capacità storica di creare modelli affascinanti e iconici sono i valori che caratterizzano anche la marca Citroën, ed è per questo motivo che questa eccezionale partnership con Spin Master ci rende orgogliosi e felici. Durante la Milan Design Week, inoltre, scopriremo se è più semplice risolvere il cubo di Rubik oppure parcheggiare agilmente nel traffico milanese a bordo di AMI 100% electric”.

Rubik’s

Inventato nella primavera del 1974 e brevettato nel 1975, il Cubo di Rubik era un oggetto in legno scomponibile che doveva servire agli studenti di architettura come strumento didattico, ma che ha poi invaso le case e coinvolto un universo di appassionati, diventando un gioco planetario. Fa il suo debutto ufficiale nel mercato del giocattolo nel 1980 e già dopo pochi anni inizia a registrare una crescita esponenziale di notorietà: proliferano i libri che vantano la sua soluzione e nel 1982 nascono le celebri competizioni di “speedcubing”. La sua forma essenziale, i suoi colori, le sue numerose combinazioni lo hanno reso capace di ispirare artisti, registi e pubblicitari. Forte del primato di gioco più giocato al mondo – 1 persona su 7 ha giocato almeno una volta con il cubo – e con mezzo miliardo di pezzi venduti, Rubik’s fin dall’inizio si rivela un rompicapo capace di incuriosire non solo il mondo dell’arte e dello spettacolo, ma anche quello della scienza e della matematica, diventando in poco tempo un gioco intergenerazionale per le menti curiose di tutto il mondo.

Citroën Ami – 100% ëlectric

Nel 2020, con Ami - 100% ëlectric, la Marca Citroën, con i suoi oltre 100 anni di storia e di veicoli anticonformisti spesso diventati iconici, ha reso accessibile a tutti la mobilità elettrica. L’innovazione è propria del DNA di Citroën, con soluzioni audaci, inaspettate, sia in termini di prodotti che di servizi, ispirate alle esigenze delle persone. Derivato direttamente da AMI ONE Concept presentata al Salone di Ginevra nel marzo 2019, Ami è la risposta concreta alle nuove aspettative di mobilità per i brevi percorsi: facile accesso ai centri urbani, mezzi di micro mobilità adatti a tutti, alternative reali a scooter, trasporto pubblico, monopattini, biciclette, soluzioni a costi accessibili, nuovi stili di consumo orientati al digitale…

Ami – 100% ëlectric non ha uguali nel panorama della mobilità: offre guida fluida e silenziosa, oltre a una grande maneggevolezza e un’eccezionale agilità. Nonostante le dimensioni esterne ultra-compatte, l’abitacolo di Citroën Ami – 100% ëlectric è sorprendentemente ampio, funzionale per due persone e luminoso, grazie alle grandi superfici vetrate e al tetto panoramico di serie. L’accesso a bordo è facilitato dalle ampie portiere, identiche sui due lati ma con apertura in direzione opposta, mentre i due sedili simmetrici, in posizione sfalsata, assicurano una significativa e reale comodità agli occupanti. Si può infatti guidare a partire dai 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM. Con zero emissioni di CO2, il veicolo offre un’autonomia fino a 75 km grazie ad una batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio, che si ricarica in meno di 4 ore con una presa elettrica standard da 220V mediante il cavo previsto a bordo.