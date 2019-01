Area B 2019 a Milano: orari di accesso, mappa confini e varchi. Come funziona

Che cos'è Area B? Area B è una zona a traffico limitato (ztl) con divieto di accesso e circolazione per alcune tipologie di veicoli a Milano.

L'accesso, ove consentito, non è soggetto a pagamento. Il confine dell’area denominata Area B mira alla massima inclusione del territorio e di popolazione residente, ed è delimitato da 186 punti di accesso.

Quali sono gli orari di Area B e che cos'è: quando si può entrare

La tutela del territorio e della residenza avviene attraverso tre leve: divieto di accesso e circolazione dinamica per i veicoli che trasportano Esplosivi “in colli” tipo EX II – EX III dal lunedì alla domenica dalle ore 00.00 alle ore 24.00; divieto di accesso e circolazione dinamica per i veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore m. 12 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.30; divieto di accesso e circolazione dinamica per i veicoli individuati sulla base delle proprie prestazioni ambientali nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.30.

Chi non può circolare in Area B

Dal 25 febbraio 2019, l'accesso è interdetto alle seguenti tipologie di veicoli:

Autovetture Euro 0 benzina

Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza FAP

Autovetture Euro 3 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)

Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4

Autovetture a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2

Chi può circolare in Area B

Non sono previste scadenze per le seguenti tipologie di veicoli:

Veicoli immatricolati per il trasporto delle persone

Autoveicoli Euro 5 e 6 benzina

Autoveicoli GPL, metano, bifuel, ibride ed elettriche

Veicoli immatricolati per il trasporto delle merci

Autoveicoli Euro 5 e 6 benzina

Autoveicoli GPL, metano, bifuel, ibridi ed elettrici

Ciclomotori e Motoveicoli

Ciclomotori e Motoveicoli a due tempi di classe Euro 5, a benzina 4 tempi di classe Euro 4 e Euro 5

Ciclomotori e Motoveicoli GPL, metano, bifuel, ibridi ed elettrici​

Altre categorie di veicoli

velocipedi

veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo

veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori

autoambulanze

veicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, delle Associazioni che esercitano attività riconosciuta di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, degli Ospedali, delle ASL, dei Vigili del Fuoco, delle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile

veicoli di enti che agiscono nel settore dell’assistenza socio sanitaria per l’espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica

veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall’Amministrazione comunale di Milano che agiscono nel settore della salvaguardia degli animali sul territorio della Città di Milano e per i veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e ASL siti all’interno del Comune di Milano.