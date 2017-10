Sciopero dei mezzi Atm a Milano: ecco come è la situazione delle linee metro 'in diretta'

E' iniziato ufficialmente alle 8.45 di venerdì lo sciopero dei mezzi Atm a Milano. Come spesso capita, la prima linea della metropolitana a fermarsi è la M5, lilla. Per le altre linee della metro, per il momento il funzionamento è assicurato, stando agli aggiornamenti in diretta di Atm.

Sciopero Atm a Milano: gli orari

Lo sciopero di venerdì 6 ottobre durerà ventiquattro ore, anche se Atm ha fissato due fasce di garanzia in cui i mezzi dovranno circolare regolarmente. "L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana - ha informato la stessa azienda - è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio".

Da inizio giornata fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18, quindi, metro, bus e tram saranno in servizio regolarmente. Nel resto del giorno, invece, è molto concreto il rischio caos.

Sciopero mezzi Atm: i motivi della protesta

Con lo sciopero di venerdì 6 ottobre riparte la battaglia incrociata tra lavoratori, azienda e comune.

Tema della contesta è la possibilità che palazzo Marino indica una gara d’appalto per affidare la gestione del servizio del trasporto pubblico, costringendo così Atm a partecipare al bando e togliendo al gruppo stesso "l'esclusiva".

Ed è proprio questa l'ipotesi che - già da un po' - agita i sindacati. "Il comune di Milano è obbligato a mettere a gara i servizi di trasporto? No. - è la linea del Cub -. Non esiste nessuna legge che lo imponga".

Altro sciopero dei mezzi il 27 ottobre

Lo sciopero dei mezzi Atm di venerdì 6 ottobre darà formalmente il via all'autunno caldo degli scioperi. Per il 27 ottobre - esattamente tre settimane dopo - infatti, è già stato indetto uno sciopero generale dei trasporti, che riguarderà treni e mezzi del Tpl.

A proclamare l'agitazione sono state le sigle sindacali Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Ait, Slai-Cobas che bloccheranno i lavoratori per ventiquattro ore.