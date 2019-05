Leonardo 500, tutti gli eventi in programma per omaggiare il Genio rinascimentale

In occasione del cinquecentenario dalla sua morte, Leonardo da Vinci verrà omaggiato a Milano con il ricchissimo palinsesto Leonardo 500. In programma rassegne, prezzi speciali per accedere ai musei e mostre a dir poco spettacolari.

Le mostre

Il Genio rinascimentale verrà celebrato attraverso numerosi progetti espositivi in diversi spazi della città, iniziando dal Castello Sforzesco, sede naturale delle celebrazioni leonardesche in quanto 'casa' di da Vinci durante la sua permanenza a Milano a servizio degli Sforza e 'set' di uno dei più importanti interventi leonardeschi sopravvissuti al tempo, la Sala delle Asse, che per la rassegna verrà riaperta. Sempre nella fortezza verrà proposto anche un tour virtuale alla scoperta dei luoghi di Leonardo a Milano. Nella Sala dei Ducali del Castello, infine, sarà esposta una selezione di disegni originali di Leonardo, di leonardeschi e di altri artisti del Rinascimento, provenienti da importanti istituzioni italiane e straniere e legati all’iconografia della Sala delle Asse.

Al Mudec la vita e le opere del Genio verranno raccontate attraverso una grande mostra in 3d, che prevede realtà aumentata e ologrammi. Anche Palazzo Reale dedicherà tre mostre a Da Vinci e alla sua opera nelle arti e nelle scienze, e a come Leonardo abbia influenzato il modo di rappresentare la realtà, da allora in poi. In esposizione anche le macchine del Genio, presentate attraverso un racconto di immagini e suoni e sorprendenti riproduzioni. Il Museo del Novecento, poi, porrà in un insolito dialogo Lucio Fontana e il grande Maestro del Rinascimento.

La Madonna Litta, capolavoro leonardesco di ritorno dall'Ermitage di San Pietroburgo, sarà visibile dall'8 novembre 2019 al 10 febbraio 2020 nell'ambito dell'esposizione 'Intorno a Leonardo. La Madonna Litta e la bottega del maestro', organizzata al museo Poldi Pezzoli. Ad omaggiare Leonardo anche Villa Arconati e la Fondazione Stelline.

(La Madonna Litta)

Sconti per i musei e altre iniziative

Per Leonardo 500 verrà proposto 5xLeonardo, un biglietto unico e scontato per visitare 5 musei di Milano: il Cenacolo Vinciano, i Musei del Castello Sforzesco e la Sala delle Asse, la Pinacoteca di Brera, la Pinacoteca Ambrosiana e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Sempre in occasione di 'Milano e Leonardo 500', due fermate del metrò della linea 1 cambiano nome: 'Cordusio' si chiamerà 'Biblioteca Ambrosiana', mentre 'Conciliazione' è già diventata 'Cenacolo'.

L'Ippodromo di San Siro, poi, valorizza la statua bronzea del Cavallo di Leonardo con 'Leonardo Horse Project', che vedrà la realizzazione di riproduzioni in scala dell'opera, personalizzate da artisti italiani e internazionali. Un treno Tgv che viaggia da Milano a Parigi, infine, sarà personalizzato con immagini di Leonardo, dei luoghi in cui ha vissuto e delle sue opere.