Corruzione, Tatarella deve restare in carcere: respinta la richiesta dei suoi avvocati

Deve restare in carcere Pietro Tatarella, ormai ex consigliere comunale milanese di Forza Italia e candidato non eletto alle elezioni europee di domenica 26 maggio (se fosse stato eletto, sarebbe stato liberato e la procura avrebbe dovuto chiedere al Parlamento Europeo l'autorizzazione a una nuova custodia cautelare). Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame respingendo la richiesta avanzata dal suo legale di revoca della misura cautelare.

Tatarella era stato arrestato il 7 maggio nell'ambito di una maxi inchiesta della direzione distrettuale antimafia su corruzione e finanziamento illecito alla politica che aveva coinvolto anche il suo collega di partito Fabio Altitonante (ai domiciliari). Secondo l'accusa, avrebbe favorito l'imprenditore Daniele D'Alfonso nell'ottenimento di appalti pubblici (di Amsa e altri) essendo di fatto "a libro paga" per consulenze da 5 mila euro al mese più diversi benefit.

Indagato anche Fontana

Un altro filone dell'inchiesta vede al centro il plenipotenziario di fatto di Forza Italia a Varese, Nino Caianiello: su questo fronte è stato indagato (per abuso d'ufficio) anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Per alcuni arrestati la procura chiederà il giudizio immediato. Alcuni degli imprenditori coinvolti intanto hanno già iniziato a parlare con la magistratura.