Inter-Milan diretta streaming: dove vedere la partita

Inter-Milan si sfidano sabato 15 aprile alle ore 12.30 nel lunch match della trentaduesima giornata del campionato di serie A 2016-2017. La partita, che sarà trasmessa in diretta streaming su pc, smartphone e tablet dalle applicazioni di Sky Calcio e Mediaset Premium, è il primo derby tutto cinese della storia di Milano.

Il derby della Madonnina numero 218 sarà a suo modo il derby degli inediti. Per la prima volta nella storia, infatti, Inter-Milan si disputerà alle 12.30: una scelta di orario sulla quale hanno influito, non poco, gli orologi cinesi, che a quell’ora segneranno le 18.30, con un finale di gara che si terrà in pieno prime time televisivo. Ma soprattutto, sia l’Inter sia il Milan avranno in tribuna due presidenti cinesi per la prima volta. Zhang Jindong - numero uno dell’Inter - si troverà infatti a stringere la mano a Yonghong Li, che giovedì 13 aprile ha rilevato ufficialmente il club di via Aldo Rossi dalle mani di Silvio Berlusconi, che ha detto addio dopo oltre trentuno anni e ventinove trofei.

DIRETTA LIVE DI INTER-MILAN: SEGUILA QUI

Non solo tribune e orario, però. Perché Inter-Milan vale tanto anche sul campo da gioco. Con l’obiettivo Champions ormai svanito per entrambi, nerazzurri e rossoneri si sfideranno per provare ad assicurarsi almeno un posto nell’Europa League.

L’Inter di Stefano Pioli - che aveva esordito sulla panchina nerazzurra proprio nel derby d’andata, poi finito 2-2 - è in crisi e non trova i tre punti da tre partite. Pesanti, pesantissime, le ultime due sconfitte con Sampdoria in casa - 1-2 - e a Crotone, con i pitagorici vittoriosi per 2-1. Meglio arriva il Milan di Vincenzo Montella, che nell’ultima gara ha battuto 4-0 il Palermo e che soprattutto potrebbe aver trovato nuova tranquillità dalla tanto sospirata parola fine sulla questione closing.

Tatticamente e tecnicamente, Inter-Milan sarà sfida tra due attacchi che fanno paura. I nerazzurri possono contare sulla velocità di Perisic, sui cross di Candreva, sull’estro di Banega e, naturalmente, sul sangue freddo di Icardi, capitano e sempre miglior marcatore. Le fortune del Diavolo passano invece tutte dalla fantasia di Deulofeu e Suso e dalla ritrovata vena realizzativa di Bacca. All’andata furono proprio le reti di Suso - due volte - e Candreva e Perisic a fissare il risultato sul 2-2, con la curva Sud che diede il suo personale "addio" a un Silvio Berlusconi commosso e in lacrime.

La partita, fischio d’inizio alle ore 12.30 di sabato 15 aprile, verrà trasmessa in diretta Tv da Sky Calcio e Mediaset Premium. La gara sarà visibile anche in streaming live da pc, smartphone e tablet grazie alle applicazioni SkyGo e Mediaset Connect.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-MILAN:

INTER: Handanovic, D’Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi, Gagliardini, Kondogbia, Candreva, Banega, Perisic, Icardi; Allenatore: Pioli

MILAN: Donnarumma, Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio, Kucka, Sosa, Fernandez, Suso, Bacca, Deulofeu; Allenatore: Montella