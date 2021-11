L'italiano con la variante Omicron: "Felice di essermi vaccinato"

Il vaccino ha funzionato in maniera egregia e i sintomi sono lievi. Ad affermarlo al Gr Rai è il 55enne della Campania positivo alla variante Omicron, il cosiddetto 'paziente zero' in Italia. L'uomo, un dipendente dell'Eni passato anche da Milano dopo il suo ritorno dal Mozambico, spiega che i sintomi sono blandi. Il discorso vale anche per la famiglia, che comprende persone tra 8 e 81 anni di età: l'infezione, dice, si è manifestata in modo lieve.

Il dipendente è in isolamento nella sua casa di Caserta ed è monitorato costantemente dai medici e dall'autorità sanitaria. Il dipendente dell'Eni, spiega un portavoce del gruppo, è partito dal Mozambico dopo avere effettuato un tampone di controllo che è risultato negativo. Pochi giorni a seguire, nell'ambito dei controlli medici di idoneità di routine svolti dall'azienda prima della ripartenza per il Paese africano, è stato eseguito un nuovo test che è invece risultato positivo. I test sono stati effettuati nell'ambito della normativa nazionale e internazionale.

Eni, sottolinea il portavoce, "non è nella posizione di fornire dettagli sullo stato di salute del collega ma conferma l'assenza di segni e sintomi allarmanti, auspicando una sua rapida guarigione".

La variante Omicron trovata a Milano

Non appena l'Ats di Milano ha verificato la positività alla nuova variante, è partito l'isolamento dei contatti stretti del dipendente di Eni. Contatti stretti che però non sarebbero milanesi.

Secondo la ricostruzione dei suoi spostamenti, l'uomo è stato qualche giorno a Caserta insieme alla sua famiglia, poi, il 15, ha viaggiato per Milano dove era in programma una visita medica aziendale di routine. In questa occasione ha pernottato in albergo per una notte, senza 'incrociare' il personale dell'hotel e cenando da solo, e il mattino seguente si è sottoposto al tampone del covid, il cui risultato gli è pervenuto mentre si trovava nuovamente in viaggio in auto verso l'aeroporto di Fiumicino, da dove sarebbe dovuto partire ancora per il Mozambico. Ma, data la positività al covid, ha rinunciato al viaggio di lavoro ed è rientrato a Caserta.

Successivamente il sequenziamento della variante Omicron da parte dei laboratori del Sacco di Milano. È la prima volta in Italia. La direzione welfare di Regione Lombardia ha fatto sapere che, per sicurezza, il personale sanitario delle strutture in cui è stato visitato (sempre indossando la mascherina) sarà sottoposto a controllo, ma non vi sono persone considerate 'contatti stretti' in Lombardia.