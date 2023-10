Milano a colori: le case dipinte di via Balzaretti

Nelle scorse settimane vi abbiamo portato allo scoperta di alcuni degli angoli più suggestivi di Milano raccontandovi alcune delle sue costruzioni più storiche o più bizzarre: dalla casa più antica, a quella più stretta, dalla casa 770 a quella delle fate. In questo viaggio all'interno della nostra metropoli non potevamo certo dimenticare le casette dipinte di via Balzaretti,

Una via di Milano trasformata in un'installazione, permanente, di arte pubblica. Succede in via Balzaretti, zona Città Studi, dove qualche anno fa, in occasione della Design Week, è nata la prima strada interamente trasformata in opera artistica. A ideare il progetto Toiletpaper, il giornale a firma dell'artista Maurizio Cattelan e del fotografo Pierpaolo Ferrari, che ha già la propria colorata sede nella stessa via, la celebre e fotografatissima 'abitazione dei rossetti'. Sulle case della strada, in collaborazione con Organics by Red Bull, sono state poi realizzate immagini ispirate all'immaginario onirico e surreale.

La prima a fare scalpore è stata, come detto, la casa pitturata da Maurizio Cattelan. Non un caso isolato ma la scintilla per trasformare casa dopo casa una strada intera che oggi rappresenta un unicum in città. Insomma un angolo di Milano a colori, perfettamente aderente a un'idea di città in continuo movimento, dove il design diventa un'opera d'arte permanente e in continua evoluzione per dare colore e vita alla metropoli.