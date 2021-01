Incidente all'alba in A1, schianto a Melegnano: tir sfonda il guardrail e si ribalta fuori strada

Alba di paura sull'autostrada A1, teatro di uno schianto avvenuto pochi minuti prima delle 6 nel tratto di strada tra la barriera di Milano Sud e lo svincolo per Melegnano. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada ribaltato su un fianco dopo aver sfondato un pezzo di guard rail.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e di Lodi. Sono stati proprio i pompieri a liberare il conducente, un 39enne, che era rimasto incastrato nella cabina di guida.

Nonostante lo spavento, e i danni al camion, l'uomo non ha riportato ferite serie: è stato medicato sul posto dai soccorritori e non ha avuto bisogno del trasporto in pronto soccorso. I rilievi del caso sono invece stati effettuati dagli agenti della polizia stradale, a cui spetterà ora il compito di ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dell'incidente. Stando ai primi accertamenti è comunque escluso il coinvolgimento di altri mezzi: il 39enne al volante del tir avrebbe fatto tutto da solo.