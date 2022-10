Schianto tra un'auto e un ciclista: 55enne in ospedale

Incidente stradale a Milano nel primo pomeriggio di sabato 29 ottobre. Era passata da poco l'una quando un ciclista si è schiantato contro una vettura. E' successo in via Sant'Arialdo, la strada della periferia sud che collega Quintosole con Chiaravalle nella campagna del Parco Sud Milano.

Secondo le prime informazioni, il ciclista stava procedendo in direzione inversa rispetto a quella dell'auto. Poiché si tratta di una strada piuttosto stretta, l'impatto è stato quasi inevitabile. L'uomo in bici, un 55enne, è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico.