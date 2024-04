Incidente lungo la Cassanese a Pioltello: ciclista investito

Un uomo di 90 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la Strada provinciale Cassanese, a Pioltello (Milano). Alle 17 di lunedì l'anziano, che viaggiava a bordo di una bicicletta, sarebbe stato travolto da un'auto, stando alle prime informazioni.

Sul posto sono subito intervenuti due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, in codice rosso, poi declassato a giallo. Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono delicate ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per fare i rilievi sulla provinciale sono arrivati gli agenti della polizia locale di Pioltello-Rodano. Il traffico ha subito diversi rallentamenti durante i rilievi.