Incidente in corso Sempione a Milano: schianto tra due auto, gravi due persone

Due persone ferite accompagnate in codice rosso in ospedale e tre auto devastate (due coinvolte nel sinistro e una parcheggiata). È il bilancio dell’incidente avvenuto all’angolo tra Corso Sempione e via Losanna a Milano nella notte tra giovedì e venerdì 22 marzo.

Tutto è successo poco dopo alle 4.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo una primissima ricostruzione sembra che due auto - una Lancia Y e un’Audi A4 - si siano urtate nei pressi di un incrocio regolato da un semaforo. In seguito all’impatto sono carambolate su una terza macchina, una Opel, parcheggiata nei pressi dell’intersezione. Più nel dettaglio un’automobile sembra che viaggiasse lungo corso Sempione in direzione di Piazza Firenze, l’altra pare abbia occupato l’incrocio da via Losanna; alla base dell’incidente ci sarebbe una mancata precedenza.

Sono state subito apparse gravi le condizioni dei feriti, tre uomini di 28, 36 e 42 anni. La centrale operativa del 118 ha prontamente inviato tre ambulanze e due automediche in codice rosso, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I due feriti più gravi, il conducente di 28 anni e il passeggero di 36 anni a bordo della Lancia Y, sono stati estratti dalle lamiere dai pompieri e trasportati con urgenza al pronto soccorso. Entrambi sono in condizioni delicate: il conducente è stato intubato e portato in coma al Niguarda a causa di un grave trauma toracico e agli arti inferiori, mentre il passeggero, anch'egli in coma e intubato, è stato trasferito al San Carlo per un trauma cranico e al bacino. Le condizioni del 42enne, con ferite meno gravi, sono invece meno preoccupanti.

Parte dell’incrocio è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni di sicurezza e i rilievi da parte della polizia locale.