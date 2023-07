Pirata stradale investe una donna e scappa: gravissima

La vita di una 41enne è appesa a un filo dopo che un'auto l'ha colpita, sabato sera a Gemonio (Varese), facendola rovinare a terra. Il conducente che l'ha urtata mentre camminava sul marciapiede si è dato alla fuga.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto, basandosi anche su alcune dichiarazioni di testimoni, che hanno riferito di aver visto il fuggitivo andare a forte velocità in una zona dove il limite è di 30 km/h. Il fatto è avvenuto in via Garibaldi, in pieno centro. Per cause da accertare, l'automobilista ha perso il controllo e poi si è allontanato.

Gli inquirenti stanno anche visionando le riprese delle telecamere di sicurezza della zona. La donna è all'ospedale di Varese in condizioni critiche, secondo quanto riporta Areu 118.