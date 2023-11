Camion invade la corsia opposta in autostrada

Chiuso il tratto della A8 Milano-Varese tra Legnano e Origgio ovest in direzione Milano a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 13. Il sinistro è avvenuto intorno alle 4.45 di questa mattina, ma, fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi. Per cause ancora da accertare, un mezzo pesante sarebbe uscito dalla carreggiata superando il guardrail e finendo nella corsia opposta.

Nella manovra sono state coinvolte altre tre vetture, i cui conducenti non avrebbero riportato danni fisici. Due dei quattro rimasti coinvolti nello scontro sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Castellanza e al Galeazzi.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per la rimozione del mezzo dalla carreggiata. Traffico intenso sul tratto autostradale.