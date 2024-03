Ragazzino travolto fuori da scuola: trovata la pirata della strada

"Corsa" finita. È stata rintracciata nelle scorse ore l’automobilista che il 19 febbraio scorso avrebbe investito un ragazzino che stava attraversando la strada fuori dalla sua scuola a Monza. La conducente - una 20enne residente in provincia di Monza e Brianza - è stata indagata a piede libero per lesioni colpose, omessa fermata e omissione di soccorso.

L’incidente era avvenuto lo scorso 19 febbraio nel capoluogo brianzolo, in via Mentana angolo via Castelfidardo. Erano circa le 14 quando, il giovane - uno studente di 14 anni che vive a Senago, nel Milanese - mentre stava attraversando la strada era stato investito da un’auto che stava percorrendo via Mentana. La conducente, però, non si era fermata.

Dopo circa un mese di indagine, che ha coinvolto anche il Nucleo Investigazioni scientifiche della polizia locale di Milano, gli agenti sono riusciti a risalire all'auto coinvolta nell'incidente e alla ragazza che era alla guida.