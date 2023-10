Incidente in via Pompeo Leoni, schianto tra un'auto e una moto: grave un uomo

Un motociclista di 52 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un'auto all'incrocio tra viale Toscana e via Pompeo Leoni a Milano (zona Bocconi) nel primo pomeriggio di venerdì 27 ottobre.

Tutto è accaduto poco dopo le 13, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'impatto tra i due veicoli è stato violento, tanto che il centauro è stato sbalzato dal mezzo ed è rovinato sull'asfalto. Le sue condizioni sono subito apparse gravi: è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in codice rosso al Niguarda. Illeso, invece, il conducente dell'automobile.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi; l'incidente è avvenuto all'incrocio tra le due arterie stradali (intersezione regolata da un semaforo) e potrebbe essere stato innescato da una mancata precedenza. Per il momento, tuttavia, non è ancora chiaro quale dei due veicoli non l'abbia rispettata. Qualche elemento utile potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.