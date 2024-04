Grave incidente col monopattino elettrico: ragazzo in coma a 19 anni

Ha perso il controllo del suo monopattino ed è rovinato al suolo, sbattendo la testa con violenza contro l'asfalto. Ora, un ragazzo di 19 anni, lotta tra la vita e la morte. Il grave incidente si è verificato attorno alle 15 di sabato in via Oberdan a Cambiago (Milano).

Sul luogo della caduta, all'altezza del civico 23, sono intervenuti due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Il diciannovenne è stato soccorso in codice rosso dal personale dell'automedica e trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa del 118, a causa del grave trauma cranico, il giovane è stato portato via in coma.

Per fare i rilievi sono arrivati i carabinieri della Compagnia Pioltello. Secondo le prime informazioni nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre persone né altri veicoli, a parte il monopattino elettrico del diciannovenne.