Tamponamento tra 4 camion in autostrada: un morto e due feriti

Gravissimo incidente stradale poco dopo le 13 di giovedì pomeriggio sull'autostrada A4, teatro di uno schianto che ha coinvolto quattro mezzi pesanti. Stando alle prime informazioni finora apprese, i camion sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento a catena avvenuto tra l'uscita di Cormano e il bivio per la tangenziale Est, verso Brescia.

Drammatico il bilancio. Uno dei conducenti, la cui identità non è ancora nota, è stato trovato in arresto cardiocircolatorio dai soccorritori del 118, arrivati sul posto con auto medica e due ambulanze. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso del San Gerardo con le manovre rianimatorie in corso, ma una volta arrivato in ospedale ne è stato dichiarato il decesso. Un 55enne, un altro dei guidatori, è finito invece al San Raffaele in codice giallo per un trauma al collo. Un 52enne - anche lui era alla guida di uno dei mezzi - è stato ricoverato nello stesso ospedale per un trauma al volto.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale, cui spetterà ora il compito di ricostruire le cause dello schianto e accertare eventuali responsabilità.

Pesantissimi i disagi al traffico. Sulla A4, si legge sul sito di Autostrade, "si registrano 7 chilometri di coda. Al momento si transita su due corsie. Per il traffico che da Torino è diretto verso Venezia, si consiglia di uscire a Cormano seguire le indicazioni per la Tangenziale nord uscire a Torre Bianche e rientrare ad Agrate o Trezzo. Per le provenienze da Como e da Varese uscire a Milano Fiera, immettersi sulla tangenziale nord e poi seguire per Agrate o Trezzo".