Incidente in autostrada, auto si ribalta: ragazza sbalzata fuori dall'abitacolo

Un'auto ribaltata in mezzo alla carreggiata, una devastata dall'impatto. Una ragazza di 22 anni che lotta tra la vita e la morte dopo essere stata sbalzata fuori dall'abitacolo in seguito al violento impatto. È il bilancio dell'incidente avvenuto sulla A8 nel tratto tra Fiera e la Barriera di Milano Nord (in direzione Varese) nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre.

Tutto è successo poco prima delle 16. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della Polstrada. Secondo quanto ricostruito le due auto si sarebbero urtate violentemente. Le condizioni dei feriti - tre donne di 22, 38 e 39 anni - sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso.

In seguito all'urto la 22enne, passeggera dell'auto che si è ribaltata, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in codice rosso al Niguarda con manovre rianimatori in corso. Lotta tra la vita e la morte. La conducente dell'automobile ribaltata, una donna di 38 anni, è uscita autonomamente dal veicolo, ma ha riportato un trauma cranico e al braccio; è stata trasportata in giallo all'ospedale di Legnano. Illesa, invece, la 39enne a bordo dell'altro veicolo.

Traffico in tilt per l'incidente

Sulla A8 Milano-Varese tra il bivio per la A4 e Milano nord verso Varese, si registrano 4 km di coda per un incidente. In direzione di Milano coda per Curiosi dopo Milano nord. Chiuso il bivio A4/A8 da Brescia verso Varese.

Per Malpensa autostrade "consiglia di seguire per Torino ed uscire a Marcallo-Mesero, per il traffico diretto verso Como o Varese, immettersi sulla tangenziale ovest e seguire indicazioni Varese-Como Chiasso".