Ha un malore mentre guida la moto in tangenziale e finisce contro il guard rail

Un malore mentre guida una moto in tangenziale, la motocicletta che finisce contro il guard rail e il motociclista che viene soccorso e portato in ospedale in codice rosso. È avvenuto nella mattinata di mercoledì, poco dopo le 11, lungo la Tangenziale Ovest (A50) di Milano, in direzione nord, tra le uscite Famagosta Assago e l’uscite Sp 59 Corsico Gaggiano.

Sul posto l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza in codice giallo. Il paziente, un 73enne, era cosciente ma non stava bene per via del malore. Per questo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, come riferito dalla centrale operativa. Presente anche la polizia stradale: per gestire il traffico e fare i rilievi dell'incidente. Non ci sono stati altri veicoli coinvolti.