Si schianta contro il tram e lo fa deragliare

Un tram della linea 4 è deragliato dopo un incidente con un'automobile in piazzale Maciachini a Milano all'alba di domenica 30 aprile.

Tutto è accaduto intorno alle 5 del mattino, quando all'interno del tram c'erano il macchinista e tre passeggeri (tutti illesi). L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione tutto è avvenuto al centro della piazza: il mezzo pubblico stava viaggiando in direzione del centro, mentre la C3 (un'auto a noleggio della flotta Sharenow) avrebbe urtato a forte velocità il tram, facendolo deragliare per circa 10 metri.

Il conducente dell'auto è stato visitato dai sanitari e ha rifiutato il trasporto in ospedale, spaventato anche il conducente dell'automobile (che dai primi test è risultato avere un tasso alcolico superiore, seppur di poco, a quello consentito). La circolazione lungo tutta la circonvallazione è andata in tilt anche perché l'impianto semaforico, come riferito dalla centrale operativa della locale, si è spento in seguito all'incidente. La circolazione dei tram è ripresa solo intorno alle 10.30.