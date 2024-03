Incidente a Milano, uomo investito dall'ambulanza: è grave

Stava passeggiando in mezzo alla carreggiata, tra le due corsie che dividono il senso di marcia di via Eugenio Montale a Milano, quando è stato colpito da una vettura del 118. Un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito. Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, la vittima sarebbe stata colpita da un’ambulanza che viaggiava a velocità regolare, non in servizio.

Tutto è accaduto intorno alle 17.20, a pochi passi dall’Ippodromo Snai di Milano. L’uomo non si trovava sulle strisce pedonali, ma al centro della carreggiata. Sebbene la dinamica dei fatti non sia ancora stata chiarita del tutto, sembrerebbe che il 68enne sia stato colpito dallo specchietto dell’ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'auto medica, e gli agenti della polizia locale di Milano. Le condizioni del 68enne sono apparse subito delicate: è stato intubato e portato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda, in codice rosso. I rilievi sono affidati ai ghisa.