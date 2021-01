Follia di capodanno in via Padova a Milano: impugna una pistola e spara in strada

Cappello in testa e pistola in mano. E mentre gli altri esplodevano fuochi d’artificio lui ha premuto sul grilletto. Follia in via Padova a Milano nella notte di capodanno dove un ragazzo ha salutato l’inizio del 2021 esplodendo colpi di pistola in aria.

Tutto è accaduto all’altezza del civico 63, come ha potuto ricostruire MilanoToday, per il momento non è chiaro se il giovane abbia utilizzato munizioni vere o a salve. Il video dell’accaduto è stato pubblicato online da Welcome to Favelas. Sul caso sono in corso accertamenti.