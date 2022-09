Soldi da Milano ai luoghi d'origine: tutti i dati sulle rimesse degli immigrati

Milano è la seconda città in Italia per invio delle rimesse da parte degli stranieri in patria. Con i suoi 859 milioni di euro nel 2021 è la seconda città in Italia dopo Roma. Dopo una flessione iniziata nel 2011 e proseguita fino al 2017 i flussi sono ripartiti, anche se lontani dalle cifre del 2011, nonostante la pandemia da Covid-19. Anzi, il 2021 per le rimesse in partenza dall'Italia è stato un anno record. Ecco tutti i dati su Dossier

