Minori non accompagnati: pochi posti e fondi finiti

È un aumento costante. A giugno il Comune di Milano ospitava 950 minori stranieri arrivati in Italia senza i propri genitori, ora sono 1200. Tanti, troppi per le risorse disponibili. L’assessore al Welfare di Palazzo Marino Lamberto Bertolé lo ripete da mesi: è un’emergenza che rischia di mettere in difficoltà le amministrazioni. Anche al livello nazionale in un anno i numeri sono raddoppiati.

Il contenuto è riservato agli abbonati.