Il nuovo centro commerciale con 170 negozi che aprirà a Milano

Aprirà tra qualche mese (e più precisamente in autunno) Merlata Bloom, il nuovo centro commerciale che sta sorgendo lungo l'autostrada A4 nei pressi di Mind. Il mall sarà l'anello di congiunzione tra l'area residenziale Uptown Milano e lo spazio ex Expo 2015 che, tra le varie cose, ospita l’Human Technopole, l’ospedale Galeazzi e prossimamente anche il campus dell’Università degli Studi di Milano.

All'interno delle mura della maxi struttura ci saranno oltre 170 negozi, "tra brand inediti e concept store sperimentali", hanno puntualizzato da Uptown. Più nel dettaglio ci sarà un superstore Esselunga, un cinema multisala di ultima generazione (si chiamerà Notorius), un Decathlon "esperienziale" unico al mondo. E poi palestre, aree dedicate all’intrattenimento delle famiglie e dei giovani, spazi per il leisure e la cultura, oltre a 43 ristoranti.

"L’obiettivo è consegnare al distretto una struttura unica in Europa: non un centro commerciale, ma un lifestyle center, un hub dell’intrattenimento, del food e del commercio che per ampiezza e per vocazione costituirà una proposta unica nel panorama internazionale", si legge in una nota di Uptown.

L'ispirazione da una pianta di cactus

Lo sviluppo della forma di Merlata Bloom Milano è il risultato di un approfondito studio che ha tratto ispirazione dalle proprietà e dalle caratteristiche di una pianta di cactus: la sua resistenza e capacità di termoregolazione agli agenti atmosferici e climatici come esposizione diretta al sole, umidità e ventilazione. Per la copertura principale del mall è stata ideata e definita una particolare struttura architettonica con elevate prestazioni che permettono di sfruttare la luce naturale e farla penetrare all’interno come fonte di illuminazione principale. "Nessun rischio per fenomeni di condensa nei periodi più freddi o surriscaldamento in quelli più caldi", viene scritto in una nota. Il progetto vuole essere un omaggio all’ecosostenibilità, segue i "migliori standard dell’urbanistica moderna sia nell’utilizzo dei materiali sia nella scelta delle fonti di energia". Le grandi vetrate che filtrano la luce naturale, l’attenta selezione dei materiali e il design organico sono solo alcuni degli accorgimenti che l’architetto Jorge Beroiz, direttore creativo di Callison Rtkl, ha ricercato per armonizzare gli edifici con la natura e il parco adiacente. Il tutto è il risultato di uno studio computazionale dell'area e del clima, il cui obiettivo è ottimizzare l'energia generata dall'esposizione solare. Per ridurre fenomeni di stress climatico sono stati adottate una serie di misure di sostenibilità a partire dalla sua progettazione.