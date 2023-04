Aprile: un appuntamento con la prevenzione. In Humanitas Rozzano visite dentistiche per adulti e bambini

Prezzo non disponibile

Ad Aprile Il Dental Center dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas Rozzano mette a disposizione il suo staff medico e i suoi spazi per visite dedicate alla cura del sorriso : grazie a questo appuntamento è possibile conoscere lo stato di salute della bocca e ricevere consigli personalizzati per la propria igiene orale.

Spesso si sottovalutano le visite periodiche dal dentista, strumento fondamentale per individuare possibili disturbi o patologie che colpiscono denti, gengive e tutta la bocca, evitando futuri interventi invasivi.

Ad aprile gli odontoiatri del Dental Center di Humanitas Rozzano sono pronti a prendersi cura della tua salute orale e quella della tua famiglia con controlli approfonditi e piani di cura studiati su misura per ogni paziente, adulti e bambini.

Come si svolge la visita di prevenzione?

Il dentista effettuerà inizialmente un colloquio conoscitivo con il paziente e successivamente esaminerà ogni area del cavo orale: denti, gengive, guance e lingua. Lo scopo è quello di verificare l’assenza di patologie orali, disallineamento e malocclusione dentale e controllare l’integrità di eventuali otturazioni, impianti dentali, protesi e apparecchi ortodontici.

Infine il dentista consiglia al paziente eventuali trattamenti mirati per il singolo caso clinico con un piano di cura personalizzato.



Perché scegliere Humanitas?

Il Dental Center si avvale di strumentazioni all’avanguardia, come la tecnologia 3D che può essere utilizzata, dove necessario, per svolgere le visite. Grazie allo scanner orale è infatti possibile prendere le impronte dentali del paziente e studiare alcune aree della bocca in modo completamente digitale.

Questo strumento rende le visite e i trattamenti più accurati, inoltre consente al paziente di comprendere meglio il piano di cura formulato dal dentista.



Quali trattamenti puoi effettuare in Humanitas?

Pulizia dei denti Sbiancamento Dentale Implantologia dentale in caso di denti mancanti Protesi fissa e mobile Faccette dentali Ortodonzia fissa Ortodonzia trasparente con mascherine in resina Cura di carie, gengiviti e parodontiti

Per prenotare la tua visita di prevenzione o ricevere informazioni puoi chiamare il numero 0282246868 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 17:00).

Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici: Dott. Robles Rodriguez Sergio – Iscr. all’Albo Provinciale degli Odontoiatri di Bergamo n.1141. Autorizzazione Sanitaria Decreto Presidente Regione Lombardia n°1906 del 18.04.1996 Polizza Assicurativa Reale Mutua, nr. 2017/10/300411.