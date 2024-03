A Milano in mostra giovani artisti con dj set

CHE COSA È MOSTRAMI3.0?



«Milano rinasce ogni mattina, pulsa come un cuore;

Milano è positiva, ottimista, efficiente;

Milano è da vivere, sognare e godere»



MOSTRAMI3.0 è un progetto indipendente che ha deciso di raccogliere tutte queste sfaccettature della famosa MILANO DA BERE e ha scelto di inserirle in un format dinamico e frizzante creato da giovani per i giovani.



MOSTRAMI3.0 non è solo un ciclo di eventi.



MOSTRAMI3.0 ambisce a diventare uno dei punti di riferimento per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’arte contemporanea, vuole essere un luogo di incontro, vuole essere un luogo in cui ballare, ridere e divertirsi con amici e sconosciuti.



IL PROGRAMMA



Di seguito il programma della serata

Dalle 20.00 alle 22.00 ci sarà lo spazio dedicato agli artisti che racconteranno delle loro opere e della loro ricerca artistica.

Ci sarà la possibilità di fare un aperitivo comprensivo di cocktail e tagliere al prezzo di 12 Euro.

A partire dalle ore 22.00 circa le luci si abbasseranno e partirà il DJ set.

Per tutta la durata dell’evento ci sarà in console il DJ che accompagnerà la serata.



GLI INGRESSI ALLA MOSTRA E ALL’EVENTO SONO GRATUITI E SENZA PRENTAZIONE.