A Milano arriva il mercato dove tutto è gratis

Domenica 4 febbraio a Milano, al Tempio del Futuro Perduto, torna il Mercato del Baratto, il più grande swap party d'Italia.

Un mercatino speciale

Il Mercato del Baratto è infatti l'unico market in cui tutto è gratuito, dove i visitatori possono portare un dono e prenderne un altro.

Un'occasione unica per liberarsi di oggetti ancora in buono stato, ma che non si utilizzano più, e a cui è possibile dare nuova vita.

Come funziona

All’ingresso si possono lasciare i propri doni (indumenti di ogni tipo, libri, vinili, giochi, videogiochi, per un massimo di 20 pezzi). Ogni oggetto che verrà donato varrà un gettone. All’interno del mercato, i visitatori potranno trovare diverse bancarelle con cui barattare i propri gettoni

Ingresso libero e gratuito con registrazione gratuita all’associazione del Tempio.