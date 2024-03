A scuola di risparmio

Giovedì 11 aprile il Salone del Risparmio, l'evento simbolo del settore del risparmio gestito, apre le porte a famiglie, studenti e risparmiatori, invitati per partecipare a una vera e propria "Scuola di Risparmio".



Operatori del settore, enti di formazione, media e influencer finanziari organizzeranno conferenze, workshop e seminari per aiutare i partecipanti a mettere a fuoco diversi aspetti della gestione del proprio denaro, dal come risparmiare, a come fare un budget, fino a come approcciare gli investimenti. Perché non è mai troppo presto per iniziare a pianificare il proprio futuro. Ecco alcuni degli appuntamenti:



ore 9:00, sala Space 3: "Indipendenza economica ed empowerment femminile: pensa positivo"

ore 9:15, EduCorner: "Come leggere e capire le notizie economico-finanziarie"

ore 10:00, sala Space 1: "2cents Academy: le basi per il tuo percorso finanziario in tre step"

ore 10.45, sala Amber 1: "Pianificazione e consulenza finanziaria indipendente: una guida per la serenità e il benessere"

ore 11:00, sala Assogestioni: "Un futuro nel risparmio gestito: gli addetti ai lavori si raccontano"

ore 11:15, EduCorner: "Come gli influencer stanno cambiando l'educazione finanziaria"



Iscriversi è facile e gratuito sul sito del Salone del Risparmio www.salonedelrisparmio.com