L'anniversario del Piccolo Teatro e una giornata ricca di spettacoli

Sabato 14 maggio i l Piccolo Teatro di Milano celebra il 75° anniversario dalla sua fondazione, con una giornata ricca di appuntamenti, dal titolo 1947-2022: Teatro d’Arte per tutti, e che si inserisce all'interno della programmazione del Festival Presente indicativo: per Giorgio Strehler (paesaggi teatrali).

Il programma

La giornata prende il via al mattino, alle ore 10.30, con la proiezione presso Anteo spazioCinema dell’intramontabile Arlecchino servitore di due padroni, all’interno del ciclo “Gli spettacoli di Strehler al cinema”, in calendario fino a domenica 29 maggio.

Ci si sposta poi in via Rovello, dove dalle 14.30 è previsto un ricco programma di attività. Si inizia con la presentazione al pubblico di Shakespeare Goldoni Brecht, a cura di Giovanni Soresi e con la prefazione di Maurizio Porro, secondo volume, dopo Lettere agli italiani, di scritti di Giorgio Strehler pubblicati nell’ambito della collana editoriale realizzata dal Piccolo in collaborazione con il Saggiatore. Oltre a Soresi e a Porro, sarà presente il direttore Claudio Longhi.

Successivamente, con un intervento di Rosanna Purchia in dialogo con Alberto Bentoglio, e con una conversazione tra Sergio Escobar e la giornalista Giuseppina Manin, prosegue il racconto di una lunga avventura, vissuta sotto la guida di personalità straordinarie del teatro italiano, sempre nel segno di un Teatro d’Arte per tutti, fortemente calato nella contemporaneità.

Segue un focus sulla Scuola di Teatro, in compagnia del suo direttore Carmelo Rifici, in dialogo con la giornalista Claudia Cannella.

La giornata di lavori si conclude con una lettura di brani da L’albergo dei poveri di Maksim Gor’kij – lo spettacolo con cui il 14 maggio 1947 fu inaugurato il Piccolo Teatro della Città di Milano – affidata a Giovanni Crippa, Giancarlo Dettori, Andrea Jonasson, Maria Paiato e Ferruccio Soleri.