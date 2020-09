Anteprima film lacci | Proiezione in contemporanea con il festival di Venezia

DOVE: Cinema Centro Asteria

ORE: H. 19 (inizio cerimonia) H. 20 (inizio film) | Sarà possibile accedere alla sala fino alle ore 20.00

BIGLIETTO: €7 (acquistabile online o in biglietteria, fino a esaurimento posti)



Oggi, mercoledì 2 settembre 19.00 la nostra sala cinematografica proietterà in diretta streaming la Cerimonia di apertura della 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, a cui seguirà la proiezione in anteprima assoluta del film LACCI di Daniele Luchetti, in contemporanea con la Sala Grande del Lido.



Un evento senza precedenti, organizzato nell'ottica di permettere il riavvicinamento del grande pubblico al Cinema. Grazie alla collaborazione con ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema, Rai Radio Televisione Italiana e Rai Gold – Rai Movie, sarà possibile aprire le porte della Sala Grande di Venezia a tutti gli spettatori che desiderino immergersi in una delle manifestazioni più prestigiose e illustre del mondo del cinema.