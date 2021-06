Tutti all’orto!

Fondazione Cotica è lieta di presentare il calendario delle attività estive per bambini e famiglie nell’orto di Cascina Cotica, in via Natta 19 a Milano.



Il laboratorio FAMIGLIE IN…TERRA, LABORATORI “IL FILO DELLA VITA”, prevede 5 incontri in collaborazione con l'associazione Pandora.

Quando: 12/19/26/ giugno h 16:30/18:00 e 3/10/ luglio h h 16:30/18:00

Dove: c/o orto in Cascina Cotica

Per chi: bambini da 5 a 8 anni accompagnati da un genitore

Capienza: circa 14 bambini + genitore nel rispetto del dpcm in vigore

Descrizione: Ogni giornata sarà caratterizzata dal filo comune della terra e delle piante con attività per ricordarci quanto ogni azione naturale sia collegata all’altra, come l’armonia delle piante possa influenzare anche quella umana.



DETTAGLIO GIORNATE:

• Sabato 12/6: “terra, la stoffa della vita”: le famiglie verranno accompagnate nel magico mondo dell’orto con racconti per conoscere la vita presente nella terra (il ruolo dei lombrichi, gli insetti aiutanti, i concimi…). Scopriremo insieme tutto quanto esiste sotto i nostri piedi e che non vediamo.

Se possibile si richiede alle famiglie di procurarsi i seguenti materiali:

- Fondi di caffè e/o gusci d’uovo

- 4 bottiglie di plastica vuote per ogni famiglia

• Sabato 19/6: “semi, il ciclo della vita”: l’incontro si aprirà con giochi pensati per conoscere il concetto di filiera e approfondire gli importanti temi della biodiversità e del ciclo della vita.

Se possibile si richiede alle famiglie di procurarsi i seguenti materiali:

- Fagioli e lenticchie già germinati qualche giorno prima



• Sabato 26/6: “erbe, il profumo della vita”: l’incontro si aprirà con il racconto di leggende sulle erbe e sulle loro proprietà. Si metteranno le mani nella terra per piantare rosmarino ed erba cipollina e, per rinfrescarsi, genitori e bambini si sperimenteranno nella preparazione di semplici infusi con alcune erbe: chi vorrà potrà assaggiare, tutti avranno però le loro ricette ‘magiche’ da riprodurre a casa.

• Sabato 3/7: “ortaggi, salute della vita”

Descrizione: la terra offre grandi opportunità di divertimento e conoscenza anche per chi vive in appartamento. L’incontro prevede di mettere le mani nell’orto per piantare ortaggi che si possono coltivare anche sul balcone, e con grande soddisfazione! Il tutto sarà ‘condito’ da racconti sugli orti da balcone …

• Sabato 10/7: “fiori, i colori della vita”

Descrizione: in questo incontro le famiglie conosceranno alcune antiche leggende sul potere dei fiori e impareranno a dipingere con prodotti naturali, sperimentando su carta alcuni “acquerelli” molto green …



Contributo: 10€ a incontro, se ti iscrivi a tutte e 5 le giornate 45€ (Sconti speciali per i soci Coop e Delta Ecopolis: 40€)

Iscrizioni: Puoi passare all’orto in Cascina->giugno: il mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00.

Oppure se sei socio Coop nel centro commerciale Bonola presso l’ufficio soci Coop. Aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00

Info: spaziotempomilano@gmail.com / 3493917847

