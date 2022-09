Al chiostro del teatro Fontana arriva "bar blues", tratto dai racconti di testori

Da Giovedì 15 a Domenica 18 Settembre presso il Chiostro Santa Maria alla Fontana (Piazza Santa Maria alla Fontana 7) alle ore 20.30 va in scena Bar Blues, diretto e interpretato da Federica Bognetti e con l’accompagnamento musicale di Emiliano Vernizzi. Lo spettacolo è liberamente tratto dai Racconti di Giovanni Testori.



A metà tra teatro e cabaret musicale, Bar Blues narra la storia di un’eroina del quotidiano postbellico milanese, di una donna che vive alla continua ricerca dell’amore. In una profonda immedesimazione con l’attrice Rita Hayworth, il personaggio - malgrado i dolori, malgrado le lagrime - attraversa la vita ballando, cantando e seducendo. La voce e il corpo di Federica Bognetti e il sax di Emiliano Vernizzi raccontano le vicende di un personaggio dal passato pieno di delusioni, amori perduti, inganni. Sullo sfondo delle sfavillanti atmosfere del varietà di un tempo, la protagonista ripercorre con ironia ricordi dolorosi, incontri con uomini che vanno e vengono, voglie d’amore mai del tutto appagate. Al centro la sua storia d’amore con Gino, uomo furbo e seducente che approfitta della donna per uscire dal carcere e pagarsi i debiti. Bar Blues è uno spettacolo in cui le canzoni di Luciano Virgili, Dino Rulli, Tommaso de Filippis, Jeanne Moreau, Dominique Duhamel, Allan Roberts e Mark Gordon si fondono con una fisicità disperata e con le parole potenti del grande maestro Testori.



Federica Bognetti si è cucita addosso un copione a misura delle sue capacità interpretative, da solida attrice/cantante, e ha calato le vicende dell’amaro amore della prostituta lombarda in una scenografia dimessa ed essenziale in cui si possono cogliere echi di parentela con il contemporaneo Tennessee Williams. S. Avanzo, Hystrio



Lo spettacolo ha inaugurato la stagione del Teatro Fontana 2020/2021 ed è stato presente in diversi palcoscenici d’Italia, dal Teatro Testori di Forlì alla stagione teatrale “Tuttodunfiato” ad Abbiategrasso. Il 27 Agosto lo spettacolo è ospite della rassegna “Scena Franca” a Montecosaro (MC) e il 10 Settembre è presente al Teatro Bruno Munari all’interno del festival “Villaggio in festa”.

La tournée di Bar Blues proseguirà il 23 e 24 settembre a Villa Voghel a Firenze.





BAR BLUES

Liberamente tratto da Racconti di Giovanni Testori

Diretto e interpretato da Federica Bognetti

Sax ed elettronica Emiliano Vernizzi

Light designer Claudine Castay

Produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale- Compagnia VerandaRabbit





INFORMAZIONI



DATA E ORARIO

Da Giovedì 15 a Domenica 18 Settembre

Ore 20.30



LUOGO

Chiostro Santa Maria alla Fontana (Piazza Santa Maria alla Fontana 7, Milano)



DURATA SPETTACOLO

60 minuti



PREZZI



Intero 23 €

Under30 15 €

Over 65 / Under 14 11 €

Giovedì sera 19 €

Convenzioni 18 €

Scuole di teatro 12 €

Prevendita e prenotazione 1 €



INFO e PRENOTAZIONI

+39 0269015733



www.vivaticket.com