La magia del circo sull'acqua, il nuovo spettacolo a Milano

Dal 6 ottobre al 19 novembre arriva a Milano in piazzale Cuoco il grande Circo sull'Acqua di Tayler Martini e i suoi fratelli, per la prima volta in città con lo spettacolo dal titolo Lo show delle meraviglie e dei record.

Uno spettacolo nell'acqua

Tayler Martini e i suoi fratelli arrivano per la prima volta a Milano e per l'occasione hanno creato uno spettacolo imperdibile, in cui il pubblico si tufferà in un mondo pieno d’acqua: la tradizionale pista di segatura è infatti sostituita da una piscina centrale dove fontane e cascate con 40mila litri d’acqua faranno da cornice all’esibizione degli artisti.

Gli artisti da Guinnes dei Primati

Saranno numerosi i successi da vedere e toccare. Innanzitutto i peruviani “duo vitalis”, un numero di forza (in gergo tecnico mano a mano) che annovera uno dei più importanti Palmarès per i premi che ha ottenuto nei principali festival circensi da Girona in Spagna a Budapest in Ungheria. In arrivo direttamente dal Giappone, dove hanno appena finito la tournée, il loro nome è scritto nel libro dei record per aver percorso la lunga scalinata della cattedrale di Girona in equilibrio testa testa.

Anche “Crazy Wilson” con la sua spericolata ruota della morte è un artista che vede il proprio nome scritto nel Guinness dei primati. È stato il primo ad eseguire una serie di salti mortali all’esterno di una ruota in movimento e per questo gli è stato concesso il massimo riconoscimento al festival del circo di Montecarlo. Per molti anni è stata la star del più famoso circo tedesco ed ora finalmente è possibile vederlo anche a Milano dal 6 Ottobre.

Willy Colombaioni è un abile e dinamico giocoliere che ha battuto diversi record. Nel corso dello spettacolo lo si potrà ammirare lanciare 10 cerchi e 7 clave.

Anche se giovanissimo, Erik Niemen calca le piste del circo da molti anni. La sua esibizione sul cavo d’acciaio ha ottenuto grandi riconoscimenti nel principato di Monaco così come al Festival del Circo d’Italia.

La magia per i più piccoli

Ma lo stupore del pubblico durerà per due ore con continue sorprese che questa nuova produzione ha in serbo per i suoi spettatori.

I più piccoli saranno incantati dalle bolle di sapone piene di fumo e fuoco in una fantasia ispirata ad una delle più famose favole di Walt Disney. E ancora giocolerie sui piedi e laser che daranno ai giochi d’acqua una veste particolare e inaspettata.

Grandi novità con gli ologrammi che faranno immergere tutti in un viaggio marino straordinario.