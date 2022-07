Il circolo degli scrittori lancia il concorso letterario "la frustrazione di noè" con in giuria Nicolai Lilin

Il Circolo degli Scrittori presenta:



Concorso letterario e visuale



Il Circolo degli Scrittori, con la giuria d’eccezione di Nicolai Lilin, lancia il concorso nazionale La Frustrazione di Noè, aperto ad appassionati e professionisti di scrittura, sceneggiatura, poesia e videomaking.



Modelli di eroismo, buone azioni, un mondo che deve essere salvato.

Ognuno è chiamato a fare la propria parte.



Ma in questa entropia di valori, alla ricerca di un equilibrio tra millantatori di etica e umanità imposta, il respiro è sempre più corto.



Allora cerchiamo di capire: tra sacro e profano, cosa vogliamo davvero?



Anche dallo stesso Noè, l’uomo scelto da Dio per custodire la vita, trapela nella vicenda dell’ubriacatura un’inclinazione al peccato. La Bibbia lo descrive come predicatore della giustizia, ma anche le anime più integre possono essere sabotate dalla vertigine della caduta.



ELABORATO:

Il concorso si divide in due categorie: letteraria e visuale.

Ogni partecipante può inviare un solo elaborato in una categoria a scelta:

Letteraria: un testo in poesia o prosa di massimo 50 parole.

Visuale: un video di massimo 1 minuto a sceneggiatura libera.



TEMA: Situazioni ispirate a personaggi e fatti religiosi dove emerge la vertigine della caduta, la lotta per mantenere un rigore morale anche quando ci sentiamo sottoposti a tentazione. Quell’attimo subito prima o subito dopo la caduta.



DOVE INVIARE GLI ELABORATI: A info@ilcircolodegliscrittori.it, specificando nome e cognome, mail, numero di telefono, account instagram del partecipante (se esistente).



SCADENZA: Inviare gli elaborati entro la mezzanotte del 15/09/2022.



PREMIO: 5 cicli di incontri di un corso a scelta dell'Accademia di Arti Visive TheSign di Firenze e una copia del Manuale di Design della Narrazione di Giovanni Barbieri, sceneggiatore per Panini, Bonelli e Casterman.



GIURIA: I vincitori delle due categorie saranno decretati da Nicolai Lilin, autore del romanzo Educazione Siberiana, da cui è stato tratto il film di Gabriele Salvatores.



PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI: I nomi dei vincitori verranno proclamati su Instagram e Facebook del Circolo degli Scrittori dalle 16:00 del 30/09/2022.



MOSTRA FINALE: I vincitori e i finalisti scelti dalla giuria saranno protagonisti di una mostra all’Accademia di Arti Visive TheSign di Firenze, via Spartaco Lavagnini 42. La mostra sarà allestita nel mese di ottobre 2022.

Le opere della categoria letteraria saranno rielaborate graficamente in forma di manifesti.



Per rimanere aggiornati, tutti i partecipanti possono seguire l’account instagram @ilcircolodegliscrittori.













Il soggetto delle foto è Lorenzo Alessandrini. Il progetto fotografico è stato creato da Deda Fiorini e Luigi M. Patruno.