Clematis vitalba | 21 gennaio 22 h18-22 | evento per la chiusura della mostra

Vi abbiamo selezionato in quanto potenziali interessati all’arte contemporanea e saremmo felici di invitarvi al nostro prossimo aperitivo di chiusura della mostra attualmente in corso.

Giammarco Cugusi | CLEMATIS VITALBA | 21 gennaio 2023 | h18

Presso Art Studio Finestreria in via Ascanio Sforza 69, Milano



Il lavoro è precario, la pratica anche.

Sogni nel cassetto e scheletri nell’armadio. Due mobili e nessuna casa. Apparire e appartenere. Sembrare ma non essere.

Corpi estranei ci opprimono, nodi alla gola e allora prendiamo una bici a vela per prenderci il vento in faccia e stare un pò meglio.



Che cos’è Art Studio Finestreria?

L’associazione culturale Finestreria ha lo scopo di valorizzare, promuovere e diffondere l’arte contemporanea con l'intento di favorire la diffusione di una ampia sensibilità per la cultura e le arti collaborando con altre realtà.

Finestreria è il neologismo di uno spazio sperimentale che cerca di convogliare l’intimità vissuta osservando il mondo dalla nostra finestra con lo spazio pubblico di una galleria.

Il concetto di Finestra guarda al confine; la frontiera di un luogo dove lo spazio pubblico e il privato si abbracciano alla ricerca di nuovi limiti da osservare o superare.



Orari

Fino al 21 gennaio è possibile visitare la mostra dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, per tutti gli altri orari è preferibile chiedere un appuntamento.



Contatti

Claudia Ponzi



Gallery

finestreria@gmail.com