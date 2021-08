Sabato 11 settembre 2021 alle ore 17,30 il Centro Culturale Artistico Click Art, inaugura la mostra collettiva “ CLICK ART INTERNATIONAL ARTISTS “ nel centro storico di Cormano, in via Dall’Occo 1, tra corti, cortili e palazzi del 1600.

Con questa nuova collettiva, vogliamo fare il punto della situazione. Il Centro Culturale Artistico Click Art, in poco più di 5 anni, ha già realizzato oltre 120 mostre tra personali, collettive e concorsi, praticamente una media di due al mese, tenendo conto delle varie feste, chiusure estive e del dramma Covid19. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere e “incontrare” centinaia di artisti, provenienti da Russia, Spagna, Armenia, Norvegia, Germania, Belgio, Libano, Cina, Taiwan, Polonia Svizzera, Olanda e naturalmente da tutt’Italia. Altri artisti, si aggregheranno alla nostra galleria, dove troveranno una nuova famiglia, e nuovi amici, pronti ad accoglierli per crescere insieme. Ogni artista ha portato ( e porterà) al nostro centro un pezzetto della loro vita, e del loro vissuto, contribuendo così alla crescita culturale e artistica del centro artistico Click Art, ma anche del nostro piccolo paese. Tra questi artisti, ce ne sono molti che sono rimasti affezionati al nostro centro, e continuano a presentare le loro opere, opere che vanno dal figurativo Iperrealista, al figurativo astratto, arrivando all’astrattismo concettuale, e all’informale, abbiamo anche fotografi e scultori. La nostra famiglia sta crescendo sempre di più, e siamo in grado di affermare che l’arte è in costante movimento e crescita, gli artisti non si fermano mai, e propongono ogni volta qualcosa di nuovo, qualcosa di stupefacente, o semplicemente qualcosa di unico. Vogliamo vedere dove questi artisti sono arrivati con la loro sperimentazione, e vedere cosa ci propongono oggi, per capire dove andranno domani. Quali altri incontri ci aspettano, è possibile che il prossimo incontro, possa anche essere un incontro più personale? Un incontro con se stessi? Un incontro che porterà l’artista verso un’evoluzione inaspettata o ricercata, ma che consentirà una crescita artistica e umana. Tutto questo lo possiamo appurare sabato 11 settembre, alle ore 17,30 presso il centro culturale artistico Click Art, dove potrete conoscere questi artisti, carichi di emozioni, esperienze, e umanità.

