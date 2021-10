Clementino feat. Saturnino, concerto a Milano in Terrazza Martini

L'ultimo appuntamento musicale di Terrazza Martini è con il rapper Clementino mercoledì 13 ottobre 2021. Sarà uno show esclusivo con la featuring del musicista Saturnino Celani.

Clementino è uno dei perfomer più completi e talentuosi dello spettacolo italiano, maestro di freestyle, che vanta una carriera di collaborazioni con i big della musica italiana come Jovanotti, Pino Daniele, Fabri Fibra, Nina Zilli. Uno showman, capace di cimentarsi contemporaneamente nel ruolo di rapper, di intrattenitore e di attore collezionando successi non solo nella musica ma anche in campo cinematografico, a fianco di grandi artisti come Fiorella Mannoia, Sergio Castellitto e Pino Quartullo, e televiso come coach nel programma di RaiUno The Voice Senior, dove ha raccolto eccezionali consensi, di pubblico e critica.

Nella diretta live delle 19:30 Clementino si racconterà in pochi minuti a tutti coloro che si collegheranno ai canali social del brand e svelerà alcune aneddoti divertenti e inediti della sua carriera ma anche della sua vita privata, per poi esibirsi da uno dei luoghi più inconici che guardano Milano. "Sono felice di prendere parte a questo evento, è un’iniziativa molto importante e ringrazio Martini per l’opportunità. Vista l’assenza dei live e i problemi che putroppo abbiamo ancora oggi, riuscire a suonare dal vivo è sempre una grande vittoria - commenta Clementino - Ho dei carissimi ricordi legati a Martini, mi riporta indietro ai momenti spensierati con i compagni dell’Università e a quelli di oggi, sempre presente all’ora dell’aperitivo".

"Siamo entusiasti di ospitare Clementino sul palcoscenico di Terrazza Martini per l’ultimo appuntamento del #MartiniLiveBar, un artista che ci ha colpito subito per il talento innato, un vero perfomer in piena evoluzione - commenta Sanne Wessels, Martini marketing manager Italy -. "Ogni live streaming ha rappresentato per noi un importante traguardo, ma questo sarà un appuntamento davvero molto speciale. Ci godiamo un ultimo momento di convivialità e di grande musica prima della pausa invernale e siamo davvero felici di poter ospitare per questo live anche il grande Saturnino. Brindiamo insieme e gustiamoci quest’ultimo appuntamento, ma poi iniziamo subito a lavorare a nuovi progetti che celebrino momenti di condivisione e socialità per i nostri consumatori".

L'appuntamento è per le 19.30. Il live streaming verrà trasmesso sui canali Facebook e Instagram di Martini e di Clementino.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...