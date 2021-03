Concerto: la musica è donna

Sabato, 13 Marzo alle ore 17:00 in diretta streaming l’associazione culturale "Art & Music Insieme" vi invita al Concerto Lirico: “La Musica è Donna”, evento in collaborazione con il Municipio 9.

Un pomeriggio di grande cultura con opere di Musica Lirica in occasione della “Festa della Donna”

Si esibiranno il soprano Katerina Adamova insieme al tenori Valerio Sgargi e Sebastian Ferrada accompagnati al pianoforte dal Maestro Loris Peverada.



Di seguito il link per seguire la diretta:

https://www.facebook.com/events/726260008062289