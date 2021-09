Un duo strepitoso con Loraine Chariot e Riccardo Dell’Orfano. Musica da osteria e poesia live

Giovedì 16 settembre presso La Nena Eco Social Bistrot, Loraine Chariot (voce, tamburello) e Riccardo Dell’Orfano (fisarmonica, chitarra, voce) si esibiranno in uno spettacolo di musica da osteria e poesia live.

L'evento

Dalle Alpi alle piramidi dal Manzanarre al Reno" scriveva il Manzoni, anche se certamente non a proposito dei canti d’osteria, d'amore, di miseria, di lotta e d'anarchia. Un viaggio attraverso le storie dei popoli e delle lingue d’Italia e non solo, dalla Milano dei Sartin, della povera Rosetta, de quel me gatt che l’han copàa, agli stornelli romani, alla tarantelle, per arrivare alle sonorità latine e scoprire, grazie alla poetica “MalinComica” di uno a-storico duo, che "c'è sempre qualcuno più a Sud di noi".

Prenotazione

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero +39 331 956 2294.

