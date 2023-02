La nuova data del concerto di Max Pezzali a Milano

Giovedì 27 aprile Max Pezzali torna a Milano, al Mediolanum Forum di Assago, per esibirsi in un nuovo concerto dal vivo. La data si aggiunge a quella del 28 aprile, già sold out.

Il tour

Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera a luglio con la doppia data di "San Siro Canta Max", la festa riprende nei Palasport, per continuare a celebrare una carriera così straordinaria.

"Max30", l’inarrestabile tour #HitsOnly nei Palasport 2022/2023 di Max Pezzali, è sempre più travolgente: si aggiungono le ultime date alla grande festa prodotta e distribuita da Vivo Concerti, da marzo nei Palazzetti di tutta Italia al suono di brani epici che da trent’anni uniscono diverse generazioni.

Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max: da Hanno ucciso l'uomo ragno, lo straordinario debutto che ha conquistato all’istante tutta Italia nei primi anni novanta, alle leggendarie Sei un mito e Nord Sud Ovest Est, passando per la romanticissima Come Mai e la nostalgica, commovente Gli Anni, la scaletta ripercorre successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto che nessun altro come Max Pezzali sa raccontare e riportare alla luce.

Biglietti

I biglietti sono in vendita online su vivoconcerti.com da martedì 7 febbraio alle ore 16 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 12 febbraio 2023 alle ore 11.