I Modena City Ramblers in concerto a Milano. Orari e biglietti

Sabato 16 luglio al Carroponte si esibiranno i Modena City Ramblers. Il gruppo torna sul palco di Carroponte per celebrare i 15 anni di "Appunti Partigiani", disco d’oro della band emiliana e considerato da molti come una delle tappe più importanti della loro carriera.

Il gruppo

I Modena City Ramblers ascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, da sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola.

La band è conosciuta al grande pubblico grazie a numerosi successi come "In un giorno di pioggia", "I cento passi" e "La strada" e a concerti imperdibili, sia in Italia che in Europa. Lo stop del 2020 ha forzatamente tenuto la band lontano dai propri fan, che perà adesso ritorna su palco del Carroponte per un concerto che promette di far emozionare.

La scaletta prevede numerosi brani "partigiani", con un'attenzione anche al resto della discografia della band, da sempre legata ai valori della Resistenza.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.