La star della trap latina Ozuna in concerto a Milano. Orari e biglietti

Venerdì 1 luglio la pluripremiata stella internazionale della trap latina e del reggaeton, Ozuna, si esibirà in un concerto dal vivo all'Ippodromo Snai di San Siro.

Il nuovo singolo

Il 7 aprile Ozuna ha pubblicato “Apretaito”, il nuovo singolo in collaborazione con Boza, l’artista panamense da oltre un miliardo di stream candidato ai Latin GRAMMY®. In questa nuova collaborazione Ozuna si unisce all’artista più popolare di Panama per accontentare tutti i fan con una nuova hit dal ritmo accattivante e dal testo acuto.

Il brano è stato scritto da Ozuna e Boza e prodotto, tra gli altri, da Chris Jedai e Gaby Music.

I brani

Tra i suoi singoli di maggior successo “Criminal”(più di mezzo miliardo di stream e più di 1 Miliardo di visualizzazioni su YouTube), “Baila Baila Baila” e “Caramelo”.

I suoi album vantano svariate certificazioni: 4 dischi di platino per “Nibiru” (2019) e 6 dischi di platino per “Enoc” (2020).

Biglietti

I biglietti dei concerti di Ozuna in Italia sono disponibili sul sito dedicato.