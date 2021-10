Rock psichedelico e danza alla scuola Puecher di Milano

Giovedì 14 ottobre alle ore 20.30 gli spazi della scuola media secondaria G. Puecher si trasformano in un palcoscenico d’eccezione con musica dal vivo e performance teatrali.

Il rock psichedelico e la musica sperimentale si uniscono alla danza onirica nel progetto musico-teatrale “Nebula” in scena giovedì 14 ottobre presso gli spazi della Scuola Media Giancarlo Puecher. L’appuntamento chiude una serie di incontri, spettacoli, mostre e laboratori organizzati nell’ambito del progetto TAC - TeatroAttivaCultura – ideato dall’Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano e promosso dal MiBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) che propone di trasformare la scuola in un centro di educazione e cultura diffusa, a disposizione della cittadinanza.

Nato dalla collaborazione tra la band musicale Goldsheet e il gruppo di performer Forse Sei, Nebula si ripropone di portare lo spettatore in un’esperienza visionaria, un viaggio unico in mondi fantastici e fuori dagli schemi. La creazione di nuove realtà sonore è una caratteristica propria dei Goldsheet, ogni brano rappresenta un’escursione nello spazio e nelle regioni più profonde della mente e sarà reso spettacolare dai movimenti armonici dei performer.

L’appuntamento è per giovedì 14 ottobre alle ore 20.30 presso l’Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni, Plesso Giancarlo Puecher in n. 9, 20155 Milano. Evento gratuito previa prenotazione. Posti limitati.

