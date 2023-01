Domenica 15 gennaio al Teatro dal Verme si terrà uno speciale concerto tributo ai Queen.

Il concerto

"Chiudi gli occhi e rivivi gli inni universali e le potenti ballate che venivano suonate negli affollati macro festival e stadi di calcio degli anni ’70 e ’80" scrivono gli organizzatori. "Emozionati al ritmo di We Are the Champions e I Want to Break Free, canta insieme a We Will Rock You o Bohemian Rhapsody e fatti trascinare da Another One Bites The Dust".

Fare un buon tributo ai Queen è un compito arduo. E non c’è da stupirsi: non è facile rendere omaggio a una leggenda che, secondo il Guinness dei primati, ha il fan club più antico del mondo.

Questo incredibile spettacolo riesce a catturare sia il suono originale che lo stile e la messa in scena altamente personali che hanno catapultato i Queen alla fama internazionale.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.