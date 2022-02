"Quei vincitori sotto falsa bandiera"

Relatore: Prof. Gastone Breccia

Conferenza organizzata dal Comitato per il Centenario



L’intervento statunitense in Afghanistan dell’ottobre 2001 ha segnato l’inizio di una guerra finita il 30 agosto scorso, con la partenza dell’ultimo aereo americano da Kabul. Vent’anni che sembrano passati invano, visto che siamo tornati al punto di partenza, con i talebani al potere e un paese devastato. Non è così: il mondo di oggi è profondamente diverso da quello del 2001. Anche l’Afghanistan è diverso; anche le sue nuove generazioni, che per due decenni – soprattutto nelle città – hanno potuto sperimentare una vita più libera. Resta il fatto che la “missione” degli USA e della NATO si è conclusa con un clamoroso fallimento sia dal punto di vista militare che da quello politico, economico e sociale. Ne parleremo il 17 febbraio, cercando di comprendere i motivi dell’insuccesso e di analizzare la situazione presente.





Nato a Livorno il 19/11/1962, laureato in lettere classiche a Pisa, dottore di ricerca in Scienze Storiche, dal 1997 è ricercatore di Civiltà Bizantina - prima presso l'Università degli Studi della Basilicata, dall'anno accademico 2001/02 presso l'Università degli Studi di Pavia. Negli ultimi anni si è dedicato alla ricerca in campo storico-militare anche al di fuori dell'ambito della bizantinistica. Esperto di teoria militare, di guerriglia e controguerriglia, ha condotto ricerche sul campo in Afghanistan, Kurdistan, Iraq e Siria. È membro del direttivo della Società Italiana di Storia Militare (SISM) e collaboratore fisso della rivista Focus Wars.