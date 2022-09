Con più di 60 eventi gratuiti torna Corsico in Festa

Si intitola La bellezza di stare insieme ed è una festa davvero per tutti: bambini, giovani e adulti, creativi, sportivi e buongustai, amanti della musica, del ballo, del teatro e dell’arte.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, la Festa di Corsico torna in grande stile per dieci giorni: da venerdì 9 a domenica 18 settembre.

Gli eventi in programma

Ricchissimo il calendario degli eventi in programma, oltre 60, tutti gratuiti, che si svolgono in diversi luoghi della città, soprattutto nell’area pedonale di via Cavour, all’interno del parco Alpini d’Italia (via Verdi), nei giardini di via Pascoli, presso il Saloncino La Pianta (via Leopardi 7) e in via Dante.

“Abbiamo scelto il titolo La bellezza di stare insieme perché, dopo le restrizioni della pandemia, è finalmente arrivato il momento per riscoprire l’importanza della socialità e della condivisione - afferma il sindaco di Corsico Stefano Martino Ventura -. Saranno 10 giorni ricchi di cultura e intrattenimento per tutta la cittadinanza, con tanti eventi realizzati anche grazie alla collaborazione delle realtà del nostro territorio. Per questo ringrazio tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione di un grande evento così complesso, importante e atteso dalla città. La speranza è che la nostra festa torni a essere, come da tradizione e sempre di più, un momento di unione per tutta la comunità corsichese”.

Musica e intrattenimento sono i grandi protagonisti della Festa, che propone concerti e serate danzanti: si spazia dal rock al liscio, passando per il jazz e la musica latina. Ma anche tanto teatro, magia e comicità. Inoltre, cacce al tesoro, mostre d’arte, corsi e laboratori, tornei sportivi, uno spettacolo pirotecnico e tanto altro ancora.

Non manca nemmeno il buon cibo, con le ape-car dello street food nel parco Alpini d’Italia (10, 11, 17 e 18 settembre, dalle ore 17 alle 24).

Informazioni utili

Tutti gli spettacoli e gli incontri sono liberi, fino a esaurimento posti.

Per partecipare a laboratori, tornei e cacce al tesoro è necessario prenotare sul sito dedicato.