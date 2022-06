Cuoreinfesta2022 cuore visconteo: la comunità del Sud Milano in festa

Il prossimo 18 giugno 2022 a partire dalle 15, si svolgerà presso l’Abbazia di Mirasole, a Opera, la festa della comunità del Sud Milano di Cuore Visconteo, reti solidali contro le povertà, un’occasione di incontro, gioco e divertimento, oltre che di conoscenza del programma.





Il programma della festa prevede attività per i bambini come le letture, i laboratori per i più piccoli (da 0 a 3 anni) e l’Ospedale dei Pupazzi.

Per i ragazzi la Radio Social in bici, una esibizione di break dance e la pittura partecipata.

Per gli adulti La Biblioteca Vivente e la simulazione del colloquio.

E ancora il cooking show, il laboratorio sull’acqua potabile, la mongolfiera.



La partecipazione è aperta e gratuita.