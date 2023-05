E' un mondo difficile: la mostra

FELICITÀ A MOMENTI E FUTURO INCERTO, DICEVA LUI...



Per tutto giugno chiudiamo l'anno con una BEST SELECTION dei lavori artistici, di un'idea che avete sviluppato, di un tema.



Ceramiche ma non solo: acquarelli, fumetti, illustrazioni, olii o disegni su tela.



Evento di persone e personaggi che orbitano per Ideamondo, artisti e non solo: la mostra avrà il suo evento di apertura sabato 10 giugno dalle 18 alle 23.



Aperitivo d'apertura e sorprese in agguato.



La mostra poi sarà possibile visitarla per tutto giugno negli orari di apertura del laboratorio:



Il MARTEDÍ dalle 15 alle 18



Il GIOVEDÍ dalle 15 alle 21



Il SABATO dalle 15 alle 18



info: info@ideamondo-associazione.com



I prodotti esposti sono TUTTI in vendita.



Info e presentazione degli artisti presenti in aggiornamento.